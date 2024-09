Tchad : Les forces tchadiennes vont bientôt intégrer la Mission internationale de sécurité en Haïti

D’après un reportage de France24 ce 13 septembre 2024, « d'ici la fin du mois, les Bahamas, la Barbade, le Bangladesh, le Bénin et le Tchad devraient également déployer des contingents dans le pays ».



Détails de la mission

Selon la même source, « un premier contingent venant de la Jamaïque et du Belize est arrivé jeudi 12 septembre en Haïti pour renforcer les policiers kényans déployés cet été dans le cadre d'une mission multinationale censée aider ce pays des Caraïbes à faire face à la violence des gangs ».

Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à stabiliser la situation en Haïti, qui fait face à des défis importants. Les contributions de ces nations soulignent l'engagement international pour aider le pays dans cette période difficile.