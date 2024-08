Tchad : Les jeunes s'engagent pour la paix et le développement

Le thème de la célébration était "Jeunes, acteurs de paix et développement : renforcer les compétences pour un monde meilleur". Cet événement marque l'engagement des jeunes à œuvrer pour la résolution et la prévention des conflits auxquels le monde fait face au 21e siècle. La synergie entre les deux organisations montre que l'union fait la force et permet de multiplier les impacts pour atteindre les objectifs.



Cette simulation diplomatique vise à permettre aux jeunes de jouer le rôle de diplomates représentant différents pays, afin de les confronter aux défis complexes auxquels font face les dirigeants mondiaux.



Cela permettra aux jeunes de développer leurs compétences de communication, de négociation, de défense des intérêts, d'écoute et de compromis sur des questions géostratégiques.



L'objectif est aussi de mieux les faire comprendre les enjeux mondiaux tels que les conflits armés, le changement climatique et les illégalités, de renforcer leur esprit critique et leur capacité d'analyse pour élaborer des stratégies efficaces, ainsi que de développer leur sens du leadership.