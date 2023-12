Tchad: Les militants du MPS de Tandjile-Ouest célèbrent la fête de la liberté

Valangui Dengledi a salué l'engagement des militants et les an incités à renforcer leur travail de sensibilisation auprès des communautés. L'objectif est de sensibiliser les citoyens à retirer leurs cartes d'électeur, à participer au référendum et à voter pour le "OUI" le 17 décembre 2023.



Il est crucial de noter que les mesures concrètes ont été peu nombreuses depuis le début de la campagne le 25 novembre. Hier a été le début de la campagne, avec des manifestations joyeuses des militants du MPS et des initiatives pour sensibiliser leurs membres.