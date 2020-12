Tchad : Les quatre vérités de Ahmat Haroun Larry

"Je vous donne un exemple : Je suis né et grandi à N'Djamena, si je veux être maire ou député au Ouaddaï, ils disent non, lui il ne peut pas, il est né ailleurs. On veut toujours créer ce conflit et c'est ça qui ne nous grandit pas. C'est le problème de notre société et nous sommes tous responsables.

Ahmat Haroun Larry, militant de la société civile (CAMOJET) a pris part le 29 novembre au débat de l'émission "Dimanche chez nous" de la radio FM Liberté.S'exprimant sur les problèmes ethniques en Afrique et au Tchad, il met en cause la colonisation et la 1ère République. "Tous les acteurs de la société civile comme des partis politiques, nous ne sommes pas sincères. (...) On veut toujours rejeter le tort sur le gouvernement en oubliant qu'on a nos responsabilités. (...) On ne veut pas voir les problèmes réels dans notre société", dit-il.Ahmat Haroun Larry rappelle qu'il a été proposé au Forum de 2018 de "supprimer le nom des ethnies de toutes les provinces"."Je ne connais pas dans notre pays une organisation de la société civile qui est en train de faire ce travail. On cherche toujours les financements. Même nos journaux, même nos partis, c'est ethnique", déplore le militant de la société civile.