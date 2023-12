Tchad : Les réfugiés soudanais quittent Adre pour rejoindre leur nouveau site à Alacha

« Aujourd'hui, les réfugiés soudanais présents sur le site spontané d'Adre, à la frontière tchadienne, entreprennent un voyage vers le nouveau site d'Alacha où des abris et des services essentiels les attendent. Chaque pas témoigne de leur résilience et de la promesse d'un chapitre plus lumineux », a annoncé le HCR ce 1er décembre 2023.