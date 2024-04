Tchad: Levée de couleurs ce vendredi 5 avril au Ministère de la Santé Publique et de la Prévention

La levée des couleurs est un rituel important qui symbolise notre attachement à notre pays et notre fierté envers nos valeurs nationales. C’est une occasion pour les responsables des services centraux du ministère de se rassembler et d’affirmer leur engagement envers la santé publique et la prévention.



Le Secrétaire Général Dabsou Guidaoussou a pris la parole lors de cette cérémonie pour rappeler l’importance du travail réalisé par le ministère dans le domaine de la santé publique. Il a souligné les progrès accomplis jusqu’à présent et a encouragé tous les membres présents à continuer leurs efforts pour améliorer encore davantage le système de santé du Tchad.



L’événement était empreint d’un sentiment d’unité et d’appartenance nationale alors que tous les participants chantaient ensemble l’hymne national. C’était un moment puissant où chacun pouvait ressentir un lien profond avec son pays et sa mission au sein du ministère.



Cette levée des couleurs revêtait également une signification particulière car elle se déroulait dans un contexte où le Tchad faisait face à divers défis en matière de santé publique. Le pays s’efforçait d’améliorer l’accès aux soins médicaux, surtout dans les régions éloignées ou touchées par des crises humanitaires.