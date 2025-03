Tchad-Libye : Renforcement de la coopération bilatérale et gestion des défis migratoires

Les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment le renforcement des relations économiques. Les deux pays ont exprimé leur volonté de dynamiser les échanges commerciaux et de favoriser les investissements mutuels.



Le Tchad et la Libye ont souligné l'importance de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble au sein des organisations régionales, notamment la CEN-SAD, pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région.







Le diplomate libyen a informé le Ministre d'État des instructions données par les autorités libyennes pour remédier à la situation des ressortissants tchadiens arrêtés à l'Est du pays. Cette initiative, saluée par le Ministre d'État, témoigne de l'engagement des autorités libyennes à trouver des solutions humanitaires et diplomatiques adaptées.







Saluant la réussite de la transition tchadienne, le diplomate libyen a exprimé l'espoir qu'elle puisse inspirer son pays. Il a également souligné les liens historiques et culturels unissant les deux nations et réaffirmé son engagement pour un partenariat solide et bénéfique aux deux peuples.