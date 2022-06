Tchad-Libye : signature d'un protocole en vue d'une restructuration de dette

En bref. Le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et une délégation libyenne conduite par son ministre des Finances Dr. Khalid Al Mabrouk Abdullah, a signé ce 28 juin à Istanbul, un protocole récapitulant les conclusions des discussions des 27 et 28 juin 2022 relatives à la restructuration des dettes de 1995 et 2009.



Ce protocole d'accord intervient dans le cadre du programme avec le FMI nécessitant la restructuration de la dette extérieure. Le montant des dettes tchadiennes envers la Libye n'a pas été révélé.