Tchad : Lutte contre le trafic illicite - Des criminels hors d'état de nuire !

Les autorités tchadiennes intensifient leur lutte contre le trafic de drogues, d'alcool frelaté et d'autres substances prohibées. Lors d'une récente opération, des individus impliqués dans ces activités illégales ont été arrêtés par les forces de sécurité intérieure. Les responsables de cette opération, y compris le procureur Zadadine Adooum, ont promis que ces criminels seront jugés conformément à la loi.

Engagement des Autorités Le procureur Adooum a souligné, lors de la présentation de la saisie de stupéfiants à la Direction Générale de Lutte Contre les Stupéfiants, située au quartier Moursal dans le sixième arrondissement, que les actions de ces criminels mettent gravement en péril la santé publique et la sécurité des citoyens. Ces individus seront rapidement remis à la justice pour répondre de leurs actes.

Protection de la Population

Les autorités tchadiennes réitèrent leur engagement indéfectible à combattre ces réseaux mafieux qui alimentent le trafic illégal et mettent en danger la société. Elles travaillent sans relâche pour protéger la population contre ces fléaux, et leur détermination est manifeste dans la mise en œuvre de mesures strictes contre le trafic de substances prohibées. Cette action s'inscrit dans une volonté plus large de renforcer la sécurité et la santé publique au Tchad. Les autorités continuent d’appeler à la vigilance et au soutien de la population pour combattre ces activités illégales et protéger l'avenir des générations futures. La lutte contre le trafic illicite demeure une priorité absolue pour le gouvernement tchadien, qui s'engage à rétablir un environnement sûr et sain pour tous.