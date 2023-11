Tchad : M2E École Polytechnique annonce une une master class entrepreneuriale

M2E École Polytechnique, en partenariat avec le réputé coach Simon Ouedraogo, a tenu une conférence de presse à la maison des médias du Tchad pour annoncer la tenue d'une formation intitulée « Master Class Entrepreneuriale » dans le pays.



Le conférencier, Simon Ouedraogo, a souligné l'importance de l'initiative entrepreneuriale soutenue par des passionnés qui, grâce à leurs propres moyens, l'ont invité à partager son expérience. Il a mis en avant l'importance de cette formation pour enrichir la jeunesse désireuse d'entreprendre, quel que soit le domaine, et de développer leurs compétences personnelles.



Simon Ouedraogo a également mentionné un programme d'alphabétisation accélérée conçu pour les jeunes non scolarisés, leur permettant d'acquérir un niveau de connaissance équivalent à celui d'un élève de CM2.



La formation débutera le 25 novembre 2023 et s'adressera aux commerçants et travailleurs à l'hôtel Radisson Blu. Le 26 novembre, la session sera dédiée aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent développer leurs capacités personnelles et professionnelles.