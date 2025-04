Tchad : MEDEV, BUCOFORE et Tchadinfos unissent leurs forces pour démocratiser le savoir

Ce partenariat, d’une durée de deux ans, a pour objectif principal de rendre la recherche locale plus accessible et visible auprès du grand public. L’accord prévoit la création de contenus vulgarisés, des émissions de sensibilisation et une large diffusion sur les plateformes médiatiques.



L’ambition de cette collaboration est de mettre en valeur les travaux de BUCOFORE, bureau d’études tchadien reconnu pour la qualité de ses analyses et diagnostics sur des thématiques majeures telles que la paix, la gouvernance, la santé et l’environnement. MEDEV, à travers son laboratoire d’idées Tchad Prospective, assurera la synthèse et la contextualisation des études produites. Tchadinfos prendra en charge la diffusion de ces connaissances vers un large public.



Lors de la signature, Mahamat Mamadou Djimtebaye, coordonnateur de MEDEV, a déclaré : « Il est temps que les idées nées sur notre sol soient au cœur des décisions publiques. »



Le directeur de BUCOFORE, Dr Olivier Nguiryana, a quant à lui affirmé que cette alliance permettra de « sortir la recherche des cercles fermés et de la mettre au service de l’action ».



De son côté, Frédéric Doumde, directeur de Tchadinfos, a salué cette « initiative qui réconcilie expertise, média et société ».



À travers cette synergie, les trois institutions entendent créer un modèle innovant de circulation du savoir local, afin d’éclairer les politiques publiques et de renforcer le débat démocratique au Tchad.