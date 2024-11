Tchad - MPS : Création d'une Coordination Nationale pour les Élections Législatives et Locales

Points Clés de la Décision

Objectif : La création de cette coordination vise à mobiliser les ressources et à organiser efficacement la campagne électorale du MPS.



Structure : Cette coordination se chargera de la planification et de l'exécution des activités liées à la campagne, ainsi que de la communication avec les électeurs.



Importance des Élections : Ces élections représentent un moment crucial pour le MPS, dans un contexte politique marqué par des attentes de changement et de participation citoyenne.



Cette initiative souligne l'engagement du MPS à préparer activement les élections et à renforcer sa présence sur le terrain en vue du scrutin à venir.