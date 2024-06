Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno, un Président dans l’œil de Moscou

« Tout juste élu, le Tchadien se sait l’objet de toutes les convoitises. Alors qu’il a ouvert la porte à une redéfinition des accords de son pays avec la France et les États-Unis, plusieurs de ses proches lui suggèrent de se tourner vers la Russie », a rapporté le journal Jeune Afrique.



« Voici un peu plus de trois ans, dans la nuit du 18 au 19 avril 2021, Mahamat Idriss Déby Itno apprenait la mort de son père, Idriss Déby Itno, chef de l’État et maréchal du Tchad. Le sérail n’était alors pas loin de paniquer » a indiqué ce journal.

« Confus, sonné, le général avait d’abord consulté son frère, Abdelkerim, directeur de cabinet adjoint d’Idriss Déby Itno à l’époque et plus ‘’politique’’ que lui », a indiqué Jeune Afrique.

Selon le même journal, après l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno suite à la mort de son père Idriss Déby Itno en 2021, plusieurs de ses proches lui ont suggéré de se tourner vers la Russie pour redéfinir les accords avec la France et les États-Unis.



Le Président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu à Moscou en janvier 2024, signalant ainsi un partenariat solide entre le Tchad et la Russie.



Depuis son élection, le Président Déby a renforcé la coopération avec Moscou, notamment avec l'aide de certains de ses proches comme le général Idriss Youssef Boy et le ministre Mahamat Ahmat Alhabo, qui a un doctorat d'une université russe.

De nombreux accords militaires et de sécurité ont été signés entre le Tchad et la Russie, y compris une opération conjointe en Afrique centrale.