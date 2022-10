Tchad : Mahamat Idriss Deby assure avoir "entendu" et "compris" les revendications populaires

"Ce dialogue aura mis en évidence que l'injustice, l'impunité, le clientélisme, les détournements, les conflits, les dures conditions et les préoccupations de la diaspora sont autant de sources de frustrations qui entravent le développement, perturbent le vivre ensemble et la cohabitation pacifique".



Mahamat Idriss Deby a indiqué avoir entendu et compris les tchadiens dans leur "quête d'une meilleure gouvernance, de justice et d'égalité" mais aussi "une répartition plus juste et équitable des ressources".Mahamat a estimé que "nous devons assumer nos échecs dans un esprit de pardon et de tolérance (...) pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire".Selon lui, le dialogue est "continu et permanent". Il y "veillera sans relâche" et lance un appel aux composantes qui n'ont pas participé aux assises à se joindre au processus de transition.