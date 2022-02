Tchad : Mahamat Saleh Haroun présente son livre "Les culs reptiles"

Mahamat Saleh Haroun est journaliste, cinéaste, réalisateur de sept longs métrages et écrivain. Il es l'auteur de deux romans "Djibril ou les ombres portées" et "Les culs reptiles", édités par la maison Gallimard en janvier 2022, dans la collection continent noir.



"Les culs reptiles" est un roman de 226 pages reparti en 16 chapitres, écrit dans un style narratif très captivant.



C'est un roman inspiré d'une histoire vraie, D'Éric Moussambani, un jeune nageur équato-guinéen dont l'exploit a flirté avec le ridicule aux jeux olympiques de Sydney, en 2000.



L'auteur soulève le voile sur les vraies questions actuelles de nos sociétés africaines de manière circonscrite mais pas seulement.



Mahamat saleh Haroun nous invite à une introspection sur nous-mêmes et sur notre intime conviction, mais également, il toise la perception du pouvoir, les extravagances politiques, les injustices sociales et surtout le mensonge, cette architecture pyramidale sous laquelle vivent les habitants de Torodona.



Torodona est le point de départ de l'avanture de Bourma, le personnage central de ce roman, qui est un jeune comme un autre, qui cherche à se frayer son chemin afin de se sortir des affres du quotidien. Ce quotidien d'incertitude qui a fini par avoir raison de beaucoup de ces habitants de Torodona, ces culs-reptiles.



Ce roman retrace la vie de Bourma déçu par un régime, un système de gouvernance chaotique, oppresseur, sanguinaire qui dilapide les fonds publics et truque les élections pour se pérenniser au pouvoir.