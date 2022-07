Tchad : Mamadjibeye Nako présente deux ouvrages sur l'extrémisme et l'engagement féminin

Le premier livre intitulé « le sort des ex-combattantes de la secte Boko Haram dans les pays du bassin du Lac Tchad » est un ouvrage de 125 pages qui est subdivisé en deux grandes parties.



Dans cet ouvrage, l'auteure met en relief le sort de femmes combattantes de la secte Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad notamment au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Personne n'ignore que malgré les potentialités dont regorge le Bassin du Lac Tchad, il demeure pauvre et est menacé par le groupe Boko Haram qui ne cesse de déstabiliser, paralyser les économies des pays riverains et faire des victimes parmi lesquelles les femmes et jeunes filles qui sont enrôlées volontairement ou de force pour devenir soit des combattantes ou encore des épouses des combattants de Boko Haram.



Le deuxième livre intitulé "femmes tchadiennes et engagement sociopolitique" est un essai de 96 pages édité aux Éditions universitaires européennes en France. Il est composé d'un prologue, d'une préface, de 6 chapitres et d'un épilogue.



Dans cet ouvrage, la narratrice met en exergue les prouesses de la femme tchadienne sur le plan social et sur le plan politique ; et surtout la non reconnaissance des engagements de celle-ci par les politiques publiques. Malgré son engagement et sa détermination, elle subit toutes formes de discriminations et d'inégalités au nom de la religion et des traditions.