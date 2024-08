Tchad : Manara Productions lance un grand casting pour découvrir les futurs présentateurs TV

L'agence de communication Manara Productions, filiale du groupe Manara Radio Télévision, a inauguré ce samedi 10 août 2024, à l'hôtel Radisson Blu, un grand casting intitulé "Découvre le présentateur en toi". Cette initiative a pour objectif de découvrir de nouveaux talents et de les aider à s'épanouir à travers diverses capsules et émissions que la Maison compte développer. L'ambition est d'offrir aux jeunes sélectionnés une plateforme équitable et une réelle opportunité de réaliser leur rêve de devenir présentateurs TV, tout en enrichissant le paysage médiatique tchadien.



Dans un contexte où TikTok et d'autres plateformes sociales permettent aux jeunes de se faire rapidement connaître et d'accéder à des rôles de présentateurs télé, Manara Productions a choisi une voie complémentaire et unique. Le projet "Découvre le présentateur en toi" repose sur la conviction que le talent se trouve partout, y compris dans les rues, les écoles, et les foyers de ceux qui n'ont pas forcément accès aux technologies modernes.



L'idée est de dépasser les algorithmes des réseaux sociaux pour tendre la main à ceux qui, malgré des circonstances difficiles, montrent une détermination et un charisme capables de captiver un public. Ce grand casting vise donc à révéler ces talents cachés, en leur offrant une voix et une visibilité qu'ils n'auraient peut-être jamais eues autrement.



Selon le directeur général de Manara Productions, Kemeba Pamgué Bienvenu, sur les 1 500 candidatures reçues pour ce casting, 200 personnes ont été présélectionnées. Parmi elles, seulement dix seront finalement retenues par le jury (six filles et quatre garçons, incluant arabophones et francophones) après avoir passé des épreuves de lecture (lecture d'un paragraphe de livre) et de conjugaison. Ces dix lauréats auront pour mission de créer du contenu destiné à être diffusé sur des chaînes télévisées et des plateformes de réseaux sociaux. "Les candidats retenus animeront des programmes qui seront diffusés sur notre chaîne télé MRTV, et d'autres contenus seront répartis entre les différentes chaînes télévisées et médias locaux", a-t-il expliqué.