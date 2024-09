Tchad - Mandoul : Le bilan des inondations est alarmant

Le 20 septembre 2024, une mission d'évaluation des inondations dans la province du Mandoul, dirigée par Dieudonné Wade, a présenté son bilan au gouverneur Mahamat Zene Alhadji Yaya et au comité provincial de gestion des inondations.



Plusieurs hectares de champs sont complètement inondés, entraînant une insécurité alimentaire imminente. De nombreuses maisons se sont écroulées ou ont été endommagées, y compris diverses infrastructures sociales. Ces destructions ont causé des blessés et des décès. Il y a eu une augmentation des cas de paludisme, d'infections respiratoires, de diarrhées et de dermatoses et une pénurie de personnel soignant et de médicaments dans les structures sanitaires, notamment au centre de santé de Kemkaga/Bekamba. Des points d’eau ont été inondés, des puits engloutis, et des latrines écroulées, entraînant une contamination des sources d’eau.

Plusieurs salles de classe ont été endommagées ou détruites, et de nombreux équipements scolaires ont été affectés par les inondations.



Face à cette situation alarmante, il est crucial de prendre des décisions rapides et efficaces pour sauver les ménages touchés. L’urgence de la situation nécessite une mobilisation des ressources et des actions coordonnées pour répondre aux besoins immédiats des populations affectées.



Le bilan de la mission d'évaluation souligne les conséquences dévastatrices des inondations dans le Mandoul. Une action concertée est essentielle pour atténuer l'impact de cette crise humanitaire et soutenir les communautés touchées.