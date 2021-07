Tchad - Mauritanie : entretien entre Mahamat Idriss Deby et El Ghazouani

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, s’est entretenu lundi à Nouakchott avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'entretien a duré une trentaine de minutes avant d’être élargi aux autres membres de la délégation tchadienne.



La rencontre a porté sur une pluralité de sujets : le renforcement de la coopération bilatérale, la sécurité dans le Sahel, l’économie et le processus de transition en cours au Tchad.



"Ce processus est suivi de très près par le G5 Sahel. Les avancées engrangés par la transition au Tchad est un sujet de réconfort pour le Président Mauritanien et tout le G5 Sahel dont les inquiétudes ont été grandes à l’annonce du décès brutal du Maréchal du Tchad", explique la Présidence.



S’agissant des relations de coopération entre le Tchad et la Mauritanie, les deux parties se sont accordées sur la nécessité d’œuvrer à leur diversification et à leur renforcement.



En lien avec le G5 Sahel dont le Tchad assure la Présidence en exercice, les deux chefs d’État ont évoqué la situation sécuritaire toujours préoccupante, la nécessité de la synergie d’actions pour apporter de solutions régionales au problème de la sécurité et du développement.



Les deux dirigeants se sont félicités de la dynamique en cours entre leurs deux pays et dans l’espace Sahel pour inverser la tendance de la pauvreté et de l’insécurité.