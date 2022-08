Tchad : Mbernodji Sosthène conteste l'élection du représentant du monde des arts

Un scrutin s'est tenu samedi dernier, pour élire un représentant du monde des arts, des lettres et de la culture à la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA). L’élection de Allamine Kader ne fait pas l'unanimité au sein des artistes.



Ces derniers dénoncent des manquements notoires lors du vote. Les artistes sont vent debout depuis samedi soir, avant et après le vote, au niveau de la HAMA. Il faut rappeler qu'avant l'élection, l'un des candidats, Mbernodji Sosthène, a retiré sa candidature pour manquement grave. Il réagit en ces termes :

« Le principe de toute élection, c'est l'équité. Or, ce qui s'est passé n'a rien d'équité. Parce qu'on a déposé les dossiers à la direction générale de la Culture et du Patrimoine qui fait office de comité d'organisation. Il a fait sortir la liste de 12 candidats en lice. C'est après cela que la direction générale a sorti une autre mesure : seuls ceux qui détiennent la carte actualisée du BUTDRA (Bureau tchadien des droits d'auteurs). Or, Allamine Kader est membre du bureau du BUTDRA. Il devrait d'abord démissionner avant de déposer sa candidature. Parce qu'il ne peut pas être juge et partie ».



« Il y a eu des irrégularités qui sont entre autres : le manque d'équité, aucun candidat n'a assisté au tirage au sort, la direction générale appelle les candidats tard à 22 heures, pour une réunion. Quelque chose de professionnel ne se fait pas en cachette la nuit. Non ! D'ailleurs, certains candidats n'ont pas eu une seule voix. Pour moi, c'est un flou artistique. On a donné les cartes aux artistes pour le besoin de la cause. La preuve est qu'ils sont venus fêter la victoire d'Allamine Kader au bar Québec à Chagoua.

La ministre de la Culture a été roulée dans la farine. Et le directeur général de la Maison du patrimoine a cautionné le flou, du début jusqu'à la fin. Le nombre de votants est de 735 personnes, mais moins de 200 personnes ont voté. Donc, le taux de participation est très faible pour valider ce scrutin. Pour moi, ce scrutin doit être purement et simplement annulé. Car, ce vote est tout sauf rien », souligne Mbernodji Sosthène.



Les artistes littéraires et le monde de la culture entendent interjeter appel du scrutin en justice. Selon Mbernodji Sosthène, quelques avocats sont prêts pour défendre la cause.

« On ne peut pas continuer a cautionné le flou », conclut-il.