Tchad : Mission de la STE à Fianga pour évaluer les difficultés d’accès à l’eau

L'objectif principal de cette mission était d’inspecter minutieusement et d’évaluer en profondeur le système d’adduction d’eau de la ville, confrontée à des difficultés d'accès à cette ressource vitale.





L'équipe de la STE a particulièrement axé son travail sur l'évaluation des performances des agents locaux et sur l'identification précise des obstacles et des dysfonctionnements susceptibles d'entraver l'efficacité du service de production et de distribution d’eau potable aux habitants de Fianga. Les conclusions de cette mission d'évaluation à Fianga, au même titre que celles des autres centres urbains visités précédemment, joueront un rôle déterminant dans l’orientation des futures décisions stratégiques de la STE en matière d'amélioration de l'accès à l'eau.





La mission de la Société Tchadienne des Eaux se poursuivra dans d'autres localités du pays, avec la même détermination à garantir une gestion efficace, transparente et équitable des ressources en eau, dans le but ultime d'assurer le bien-être des populations tchadiennes.