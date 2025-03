Tchad : Mission de supervision du ministre de la Santé au Kanem

Le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le délégué du gouvernement auprès de la province du Kanem, Asseif Mahamat Assouni, et ses collaborateurs. Une séance de travail a ensuite eu lieu avec les chefs de services déconcentrés de l'État, offrant l'occasion de dresser un bilan de la situation sanitaire dans la province.





Bilan de la situation sanitaire





Le médecin chef du district sanitaire de Mao, Dr Oufalba Mounoné Hervé, a présenté un état des lieux des infrastructures sanitaires, soulignant les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour améliorer les soins de santé. Il a également mis en évidence les défis rencontrés, notamment l'insuffisance du personnel de santé et les difficultés liées à la supervision des activités sanitaires en raison du manque de moyens de transport.





Plédoyer pour des moyens supplémentaires





Le délégué du gouvernement, Asseif Mahamat Assouni, a plaidé pour la dotation des responsables sanitaires en moyens roulants afin de faciliter la supervision des activités sur le terrain. Il a exprimé sa gratitude envers le ministère de la Santé pour son soutien constant aux formations sanitaires de la province.





Engagement du ministre pour l'amélioration du système de santé





Le ministre Abdelmadjid Abderrahim a réaffirmé l'engagement du gouvernement à moderniser le système de santé, conformément à la vision stratégique du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il a souligné l'importance de garantir la disponibilité des services de santé à tout moment pour répondre aux besoins de la population. Il a reconnu la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé et a remercié les partenaires qui contribuent à renforcer le système de santé dans la province du Kanem.





Visite des infrastructures sanitaires





Après la réunion, le ministre a visité l'hôpital provincial de Mao et le chantier de l'hôpital provincial en construction. Il a pu constater l'avancement des travaux et a donné des orientations pour assurer le respect des délais d'exécution. Les responsables du chantier ont assuré que les travaux seraient achevés dans les 12 prochains mois.