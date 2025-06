Tchad : Mme Amina Kodjiana sur le terrain pour résoudre un conflit entre délégués des quartiers Harangadji 1 et 2

Dans le cadre d’un différend de délimitation opposant les délégués des quartiers Harangadji 1 et 2, situés dans les communes du 7ème et 10ème arrondissements, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mme Amina Kodjiana, s’est rendue sur le terrain ce 26 juin 2025, en compagnie des maires des deux arrondissements concernés, des administrateurs délégués, ainsi que de Sa Majesté, le Sultan de la ville de N'Djamena, urbaine et rurale.



Cette descente a permis à la délégation de s’enquérir de la situation sur place.



Après avoir écouté les deux parties en conflit, Mme Amina Kodjiana a donné des instructions fermes, mettant chacun devant ses responsabilités. Dans son adresse, la déléguée générale a insisté sur la nécessité de préserver la paix, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique entre les populations des deux communes.



Elle a rappelé que le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a toujours prôné la paix et exhorté les autorités locales à donner l’exemple. Elle a également souligné l’importance d’une collaboration étroite entre les délégués pour assurer une bonne coordination des activités.



Les deux parties ont ensuite exposé leurs versions respectives des faits. Selon les explications recueillies, le conflit oppose H.A.D., dit « Paul », présenté comme l’héritier de son défunt père, à D.A.S, accusé de vouloir s’approprier une partie du quartier située dans la commune du 10ème arrondissement.



Ce dernier aurait également construit une maison à proximité de celle de H.A.D., ce qui aurait exacerbé les tensions. À noter que les deux hommes, aujourd’hui en conflit, seraient autrefois proches.



Après avoir pris acte des déclarations, la délégation a prodigué des conseils avisés et promis de transmettre un rapport détaillé au ministre de l’Administration du territoire, afin qu’une solution définitive soit trouvée pour éviter toute récidive de ce type de conflit. En conclusion, elle a exhorté les deux parties à la réconciliation dans l’intérêt supérieur de la communauté.