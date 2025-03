Tchad : Modernisation du système de santé au Logone oriental - Le ministère de la Santé octroie des équipements aux centres de santé performants

Cette dotation fait suite aux préoccupations exprimées par le personnel de santé lors de la visite du ministre de la Santé Publique dans la province du Logone Oriental. Le délégué sanitaire, Dr Ali Soumaine Bagarre, a souligné que cet appui est une réponse directe aux doléances soulevées, visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer les capacités opérationnelles des centres de santé.

Recommandations pour une Utilisation Rationnelle Le secrétaire général de la province du Logone Oriental, Guiradoum Ngardodjim, a recommandé aux bénéficiaires de faire preuve de responsabilité et de garantir une utilisation rationnelle de ces équipements. Cela inclut un suivi adéquat des activités sanitaires sur le terrain, ce qui est essentiel pour maximiser l'impact de cette dotation sur la santé de la population.

Impact de la Dotation En tout, onzième centres de santé ont bénéficié de ces moyens de travail, ce qui constitue un pas important vers l'amélioration des services de santé dans la région. L’octroi de ces motos et réfrigérateurs permettra non seulement de faciliter les déplacements des agents de santé, mais aussi d’assurer la conservation des vaccins et autres produits médicaux sensibles à la température. Cette initiative contribue à renforcer le système de santé du Tchad en répondant aux besoins logistiques des centres de santé et en améliorant la qualité des services offerts à la population. Elle témoigne également de l’engagement du gouvernement tchadien à soutenir ses agents de santé et à garantir un accès équitable aux soins médicaux.