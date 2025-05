Tchad - Mongo : Le festival Guéra Hip Hop prend son élan

Dans son discours d'ouverture, Monsieur Djimhadoum Evarice a mis en lumière l'objectif ambitieux de la province du Guéra de préparer ses talents du rap en vue des compétitions nationales. Il a cependant noté avec regret le nombre limité d'artistes rap actifs dans la province, soulignant ainsi l'importance cruciale de cette nouvelle initiative culturelle pour dynamiser la scène locale. Suite à cette présentation, les journalistes présents ont eu l'occasion d'interagir avec le directeur du festival pour poser des questions et obtenir des informations détaillées sur ce projet culturel novateur.





Monsieur Evarice a ensuite approfondi la discussion en tant que conférencier principal, expliquant en détail la signification de la culture hip-hop et son potentiel impact positif sur l'épanouissement de la jeunesse locale. Il a conclu son intervention par un appel chaleureux à tous les participants afin qu'ils se mobilisent et participent en grand nombre au lancement officiel du Festival, qui se tiendra le 22 mai prochain au centre culturel Saint Ignace de Mongo.





La rencontre s'est achevée par une traditionnelle photo de famille, rassemblant tous les acteurs et partenaires de cet événement prometteur. Ce cliché symbolise le premier pas concret vers ce qui s'annonce comme une plateforme culturelle majeure pour la province du Guéra et un tremplin pour sa scène hip-hop émergente. Ce festival offre une opportunité unique de revitaliser la culture urbaine locale et de donner une voix aux talents créatifs de la région.