Tchad : Monseigneur Djitangar Goetbé appelle à "constituer un gouvernement de technocrates"

Il appelle les autorités à "avoir le courage de mettre fin à la chasse à l’homme dont sont victimes quelques opposants" et à "libérer ceux qui sont détenus et déportés suite aux manifestations du 20 octobre".



Monseigneur Djitangar Goetbé Edmond, préconise de "relancer un dialogue direct avec les partis politiques et les associations de la société civile" et de "constituer un gouvernement de technocrates et procéder à la mise en place des institutions pour la rédaction de la constitution et pour préparer les consultations électorales".