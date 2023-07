Tchad : Moov Africa étend et renforce son réseau afin de mieux servir sa clientèle

Les nouveaux sites de Moundou (Al-Koudou 2, Mahada, Tapi, Ronier, Raphia, Baobab, Lenea) et Doba (Doba2, Atetel) sont donc désormais raccordés au réseau national 4G+ et bénéficient d'une couverture réseau optimale.



Moov Africa poursuit ainsi activement le déploiement de son réseau 4G+ afin de fournir un service de premier choix à ses clients et répondre efficacement à la demande croissante, dévoué à sa vision d'un monde nouveau, promesse d'expériences belles et inédites à ses clients qu'elle considère comme sa famille.