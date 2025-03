Tchad : Moov Africa lance le transfert international à travers Moov Money

Grâce à ce service, les abonnés de Moov Money pourront désormais recevoir de l’argent sur leur compte Moov Money via l’application TapTap Send depuis les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre et les autres pays d’Europe. Ce service ouvre de nouvelles perspectives pour les clients de cet opérateur de téléphonie mobile, notamment pour ceux qui ont des proches à l’étranger et qui souhaitent recevoir des fonds rapidement et en toute sécurité.



Le Directeur Général de Moov Africa Tchad, M. Mohammed Dkhissi a indiqué qu'avec le lancement de ce service, Moov Africa Tchad franchit une nouvelle étape dans sa mission de faciliter l’inclusion financière. « Ce service permettra à nos abonnés de recevoir rapidement et en toute sécurité des fonds de leurs proches à l’étranger, directement sur leur compte Moov Money. C’est une solution pratique et accessible qui répond à un besoin réel de notre clientèle », a-t-il ajouté.



Ce lancement confirme également l’engagement de Moov Africa à offrir des services financiers innovants et adaptés aux besoins de ses abonnés. Moov Africa imprime sa marque comme une solution incontournable pour les transferts d’argent, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Ce transfert donne la possibilité aux Tchadiens de la diaspora de pouvoir effectuer des transferts d’argent à leurs proches résidents au pays.



Le Directeur Général de Moov Africa Tchad promet d’élargir cette opération de transfert à d’autres pays dans les jours à venir. Seules les personnes détenant des comptes Moov Money peuvent recevoir ce type de transfert.