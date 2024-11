Tchad : N’Djamena accueille la 2ᵉ session du Comité technique conjoint du PIRECT

Le PIRECT s’inscrit dans une perspective de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de promotion d’une transition énergétique durable. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement tchadien et ses bailleurs de fonds, visant à coordonner une coopération énergétique renouvelable et solidaire. L’objectif principal est d’impulser un impact significatif sur le développement socio-économique du Tchad et des pays de la sous-région.



Un message d’unité et d’ambition



Dans son allocution, Saleh Ben Haliki, Président du CTC et Directeur général de la SNE, a salué la présence des participants, affirmant que leur engagement témoigne de l’importance accordée à ce projet ambitieux. Il a exprimé sa gratitude envers les chefs d’État du Cameroun et du Tchad, Paul Biya et Mahamat Idriss Déby Itno, pour leur vision éclairée qui a permis de concrétiser cette initiative stratégique.



« En interconnectant nos réseaux électriques, nous affirmons une volonté commune de bâtir des ponts énergétiques pour rapprocher davantage nos populations, dynamiser nos économies et répondre aux besoins croissants de nos sociétés », a déclaré Saleh Ben Haliki.



Une dimension régionale et des ambitions partagées



Le PIRECT dépasse le cadre bilatéral entre le Tchad et le Cameroun, s’inscrivant dans une vision régionale portée par la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et alignée avec les objectifs du Pool Énergétique de l’Afrique Centrale (PEAC). Le projet ambitionne de renforcer l’intégration régionale, réduire les inégalités d’accès à l’électricité et soutenir la transition énergétique dans la région.



« Grâce à cette interconnexion, nous contribuons à bâtir une Afrique Centrale plus unie, où l’énergie devient un vecteur de croissance, d’intégration et de stabilité », a ajouté le Directeur général de la SNE.



Engagement pour la réussite du projet



En conclusion, Saleh Ben Haliki a réaffirmé l’engagement de la SNE à jouer un rôle actif dans la réussite de cette initiative commune, qui incarne une vision partagée pour une Afrique Centrale énergétiquement connectée et durable.