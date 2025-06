Tchad : N'Djamena et Paris signent un pacte d'amitié et de coopération

Cet accord, signé à Paris par Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et M. Senoussi Hassana Abdoulaye, Maire de N'Djamena, démontre la volonté commune des deux capitales de renforcer leur collaboration autour de priorités partagées.





Ce partenariat s'articule autour de six axes stratégiques : la gouvernance locale et la participation citoyenne, l'aménagement urbain et la transition écologique, l'accès aux services sociaux de base, la francophonie et la coopération culturelle, la valorisation du patrimoine, ainsi que la prévention et la sécurité urbaine.