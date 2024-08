Tchad : N'Djamena et les provinces gravement touchées par les inondations

À N'Djamena, le quartier Zafaye est submergé, laissant des familles sans abri, et causant la noyade tragique d'un enfant de 3 ans. Dans la province du Sila, le marché d'Addé et ses environs sont gravement inondés, nécessitant une aide humanitaire urgente.



Les villages de Tikem et Daba, dans le Mayo-Kebbi Est, ont également été ravagés par les eaux, entraînant des destructions matérielles majeures. Au Mayo-Kebbi Ouest, le canton Goye-Goudoum est sous l'eau, forçant des évacuations. Enfin, à Am Timan, des pluies historiques ont paralysé la ville, déplaçant des centaines de familles. Une réponse rapide des autorités et des organisations humanitaires est nécessaire, pour secourir les sinistrés et évaluer les dommages.



Les riverains du bassin de rétention d'eau du quartier Zafaye, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, sont menacés par la montée des eaux. Les fortes pluies récentes sont la cause principale de cette situation. Les habitants craignent que le ciel n'apporte davantage de pluies abondantes, en raison du non-achèvement d'un nouveau canal de drainage, et du manque de curage de l'ancien.



La station de pompage d'eau, notamment à cause d'un générateur défectueux, est également hors service. Le quartier Zafaye s'est ainsi transformé en un petit lac, laissant des traces indélébiles pour certaines familles. Le 26 juillet dernier, Djibrine Abdallah Djibrine, un enfant de 3 ans, s'est noyé, victime de la gestion non professionnelle des autorités municipales.



Province du Sila : le marché d'Addé inondé

Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, une forte inondation a frappé une partie de la ville et le marché d'Addé, dans la province du Sila, suite au débordement du grand Wadi Kadja. Les habitants, y compris des déplacés, réfugiés et autochtones, sont touchés.

Les populations lancent un appel urgent aux organisations humanitaires, au gouvernement et aux associations pour une intervention rapide afin d'apporter une assistance cruciale aux sinistrés. La situation est critique et nécessite une mobilisation immédiate.



Mayo-Kebbi Est : Tikem et Daba dévastés par les eaux

Les villages de Tikem et Daba, bordant la rivière dans le département de Mont Illi, ont été engloutis par les eaux le 29 juillet 2024. Les maisons en terre se sont écroulées, suite au débordement de la rivière. Bien que le niveau d'eau ait commencé à baisser le 30 juillet, les dégâts matériels sont considérables. La population en détresse appelle à l'aide des personnes de bonne volonté et des organisations humanitaires.



Mayo-Kebbi Ouest : Goye-Goudoum inondé

Les habitants du canton Goye-Goudoum, dans la sous-préfecture de Torrock, sont envahis par les eaux de pluie. Une forte pluie tombée dans la nuit du 29 juillet 2024 a inondé une grande partie du village, laissant des maisons et des champs sous l'eau et des familles sans abri. Certaines familles sont évacuées vers des salles de classe et des collines à proximité du village. La déléguée chargée de l'action sociale du Mayo-Kebbi Ouest, Massah Deli, lance un appel à l'aide pour secourir les victimes.



Am Timan : inondations historiques paralysent la ville

Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville d'Am Timan, le 28 juillet 2024, causant d'importants dégâts matériels et déplaçant des centaines de familles. Tous les quartiers de la ville ont été touchés, avec de nombreuses maisons envahies par les eaux. Au quartier Ridina, plusieurs appartements se sont effondrés, bien qu'aucune victime n'ait encore été signalée. La crue subite a surpris les habitants encore couchés.

Il s'agit d'une situation d'urgence locale nécessitant une réponse rapide des autorités pour aider les sinistrés et évaluer les dommages.