Tchad : NSF forme des journalistes à la prévention des incendies

L'entreprise Négoce Sans Frontières (NSF) a organisé, ce 10 août 2024, une formation sur l'importance des extincteurs dans la lutte contre les incendies domestiques et professionnels à l'hôtel Radisson Blu.



Négoce Sans Frontières (NSF) est une entreprise citoyenne spécialisée dans la sécurité des entreprises, notamment dans la prévention des incendies. Elle propose divers types d'extincteurs et assure également leur maintenance.



La formation s'est déroulée en deux phases : une phase théorique à l'hôtel et une phase pratique au siège de la NSF. Selon le Directeur Général de l'entreprise, M. Ahmat Datelbeye Mandekor, le nombre d'incendies augmente, et c'est une préoccupation qui concerne tout le monde.



Le représentant de la HAMA, M. Ngarmagué Jean-Pierre, qui a officiellement lancé la formation, a déclaré que l'autorité administrative indépendante accueille cette initiative comme un soutien à ses mesures de protection et de sécurisation des professionnels des médias et de leurs lieux de travail.