Tchad : Nadège, une femme qui excelle dans le métier de peintre en bâtiment

Autrefois, la femme n’avait que des tâches ménagères et les travaux champêtres, comme principale occupation. Aujourd'hui, de plus en plus, les choses changent avec l'évolution de la société, surtout avec la question de la parité qui est tant chantée par les institutions nationales et internationales.



Ce qui a amené à un changement radical ; en effet, les femmes s'intéressent aux petits métiers et y gagnent leur vie. C'est le cas de Mme Kemda Nadège qui excelle dans la peinture en bâtiment. Casquette blanche sur la tête, tenue noire au corps et un pinceau à la main, c'est dans un chantier de la capitale que nous avons rencontré Nadège.



De loin, elle donne l'impression d’avoir une corpulence d’un homme. Très ouverte à l'échange, elle décide de s’arrêter momentanément et de répondre à nos questions. De teint clair, et de taille 1 mètre 70, Kemda Nadège s'exprime sur le choix de son métier : « Hier, la place de la femme était à la cuisine, s'occuper des enfants et des travaux champêtres. Aujourd'hui, la femme a décidé d'aller aussi travailler là où l'homme travaille. Ce n'est pas seulement la cuisine non ! », s'exclame-t-elle.



Elle ajoute : « d'ailleurs, je n'ai pas appris la peinture à l'école, mais c'est grâce à un Congolais qui m'a appris ce métier. Ça ne me dérange pas d'être tachée de peinture, car c'est ce que j'aime faire en-dehors de la cuisine. C'est grâce à ce travail que j'aide mon mari dans la prise en charge du foyer ».



Plein pied dans la peinture bâtiment, Kemda Nadège est née le 09 juillet 1990 à Ndjamena, elle est mère de trois enfants et a un curriculum vitæ garni. Elle obtient le baccalauréat en 2009, série A4 à Ndjamena. elle a suivi une formation pratique en peinture bâtiment, menuiserie, plâtre, décoration. Le diplôme de Brevet de Technicien supérieur en cuisine moderne en poche, obtenu à l'Institut Corneli D'amtoukouin dans le septième arrondissement de Ndjamena, elle a par ailleurs suivi la formation de brigadier des douanes, de 2010 à 2013, et enfin, la formation en secourisme (agent de la Croix rouge).



En ce qui concerne sa vision, Kemda Nadège déclare ceci : « j'ouvrirai dans un avenir proche un restaurant de taille, j'ouvre en ce moment également un atelier afin d'aider les jeunes filles ou garçons qui veulent apprendre le métier ».



La jeune femme adresse un message à ses sœurs en guise de conseil : « un message à l'endroit de mes sœurs qui font la prostitution pour gagner leur vie. Qu'elles sortent de là car c'est un grand danger pour elles. Il y a plein de métiers à apprendre, il faut juste la volonté et le courage », conscientise Nadège.



La femme n'est pas seulement faite pour les tâches ménagères et s'occuper des enfants au foyer ; elle peut apprendre un métier et faire davantage pour développer le pays. Bravo donc à celles qui osent.