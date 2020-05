TCHAD Tchad - Nécrologie : le parcours du diplomate Mahamat Abdérahim Acyl

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Mai 2020





Le diplomate Mahamat Abdérahim Acyl est décédé samedi 23 mai 2020 à la suite d'une courte maladie, dans la capitale N'Djamena. Il est le père de la Première Dame du Tchad, Hinda Déby et le beau-père du chef de l'État Idriss Déby.



La dernière apparition publique de Mahamat Abdérahim Acyl date du 22 avril 2020 au Palais présidentiel où il a remis, aux côtés d'une délégation des ambassadeurs du Tchad à l'étranger, une contribution financière à l'ex-cellule de veille et de sécurité sanitaire, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité.



Ancien contrôleur des assurances au ministère de l’Économie et des Finances, puis diplomate en poste à l’ambassade du Tchad à Washington aux Etats Unis, Mahamat Abdérahim Acyl a étudié à la célèbre John Hopkins University de Washington.



Il a passé plus de deux années dans le gouvernement tchadien de l'ex-président Félix Malloum, de juillet 1976 à septembre 1978, successivement en qualité de secrétaire d’État à la Santé Publique, au Travail et aux Affaires sociales.

Quand la guerre civile éclate en 1980 et que naît sa fille Hinda, il est en poste à l’agence Américaine pour le Développement International (USAID), puis au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et à l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) jusqu’en 1996 avant de se lancer dans le transport.



Mahamat Abdérahim Acyl a également occupé le poste d'ambassadeur du Tchad au Soudan, suite à sa nomination le 16 février 2010 par décret. Il était l'actuel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Côte d'Ivoire (nomination le 20 août 2012 et présentation des lettres de créance le 18 mars 2013).



Les hommages se multiplient



Suite au décès, le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zene, a présenté samedi ses condoléances les plus attristées. D'autres personnalités ont également adressées leurs condoléances, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président des Transformateurs, Succès Masra.



Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmat Abdallah Kendji, a déclaré aujourd'hui dans un communiqué que "Feu Mahamat Abderahim Acyl est un diplomate de carrière qui a servi son pays à d’importants postes de responsabilité et au sein d’institutions internationales. Ancien membre du Gouvernement, le défunt a été plusieurs fois ambassadeurs du Tchad, notamment au Soudan et en Côte d’Ivoire. Très apprécié par tous ceux qui l'ont côtoyé pour ses qualités humaines et professionnelles, sa disparition laisse un vide difficile à combler. Puisse Allah le Miséricordieux lui accorder son paradis en ce mois bénit de Ramadan. Que son âme repose en paix !"



La rédaction d'Alwihda Info présente toutes ses condoléances à sa famille.









Dans la même rubrique : < > Tchad - Covid-19 : les distributions de masques se multiplient à N'Djamena Tchad : décès de l'ambassadeur Mahamat Abderahim Acyl Tchad : de la pluie ce samedi dans certains endroits de N'Djamena Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)