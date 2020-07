Tchad : Ngarmbatina Odjimbeye Soukate installée au poste de représentante de la CEMAC

Madame Ngarmbatina Odjimbeye Soukate est la nouvelle représentante pays auprès de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Elle remplace Yaya Dillo, suspendu puis licencié par le conseil de discipline de l'institution pour être "sorti de son droit de réserve."



L'ex-ministre et conseillère à la Présidence a été installée vendredi dans ses fonctions de représentante résidente par Pedro Bayaeme Ayingono, secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRA).



La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) est composée de six États d'Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad). Sa principale mission est de développer un espace intégré et d’y promouvoir un développement harmonieux.