Tchad - Nominations : 22 nouveaux postes au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DES ÉTUDES ET DU PARTENARIAT

● Directeur : M. HASSAN AHMAT HISSEIN, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. BEN ABOUBAKAR KEBIR MAHAMAT, nouveau poste ;



DIRECTION DU GUICHET ET DE LA SÉCURITÉ FONCIÈRE

● Directeur: M. MAHAMAT WARDOUGOU NOURI, nouveau poste.

● Directeur adjoint : M. HAGGAR MAHAMAT OUTMAN, nouveau poste.



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DGAT)

●Directrice générale : Mme KADI WAYA , maintenue.

● Directeur général adjoint : M. MOUSSA MAHAMAT MOUSSA DICKER en remplacement de M. MAHAMAT SALEH TOUKA, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ACTION RÉGIONALE (DDTAR)

●Directeur : M. SABRE HASSAN HACHIM, nouveau poste;

● Directeur adjoint : M. AHMAT NOUR BARH, nouveau poste ;



DIRECTION DES ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES, DE CARTOGRAPHIE ET DE GÉODÉSIE (DEGCG)

●Directrice : Mme ACHE NASSIAN, maintenue;

●Directeur adjoint : M. BANGA NICOLAS en remplacement de M. GAPILI BARTCHANGA, appelé à d'autres fonctions ;



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (DGUH)

● Directeur général : M. HISSEIN DJIDDI HISSEIN, maintenu.

● Directrice générale adjointe : Mme ZARA SOULEYMANE MALATO, maintenue.



DIRECTION DE LA PLANIFICATION URBAINE ET DE SURVEILLANCE DES RÉSERVES EN ZONES URBAINES (DPUSRZU)

● Directeur : M. SOUGOUR ADAM HISSEIN, en remplacement de M. AHMAT MAHADI AHMAT appelé à d'autres fonctions ;

● Directeur adjoint : M. MAHAMAT SOUNGUI WAROU en remplacement de M. SOUGOUR ADAM HISSEIN, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DE L'HABITAT ET DE L'ARCHITECTURE (DHA)

● Directeur : M. ASSABAKSOU BALGAMA, maintenu.



DIRECTION DE CONCEPTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (DCRODEP)

● Directeur : M. HAMID BACHAR TAGUIBO, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. LOTODINGAO LAOUKOURA JULIUS, nouveau poste.



DIRECTION GÉNÉRALE DE CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGCT)

●Directeur général : M. IDRISS BACHAR KARY, nouveau poste ;

● Directeur général adjoint : M. WARMOU BAGOUNI FAKSOU, nouveau poste ;



DIRECTION DU CADASTRE

● Directeur : M. AHMAT MAHAMAT MAKAILA, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. DANIKI GABI BOURMA, nouveau poste ;



DIRECTION DE LA TOPOGRAPHIE

● Directrice : Mme HADOUGA AHMAT ANNADIF, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. SADADINE HASSABO, nouveau poste ;



DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DES RÉFORMES FONCIÈRES ET DU CONTENTIEUX

● Directrice générale : Mme SOLKEM CARINE, nouveau poste ;

● Directeur général adjoint : M. MOUSSA ATTEIB ADOUM, nouveau poste.



DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES

● Directrice : Mme DILLAH LILIANE, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. MAINA MAHAMAT ALHADJ, nouveau poste.



DIRECTION DU MATÉRIEL, DES ÉQUIPEMENTS ET DE L'INFORMATIQUE

● Directrice : Mme ZAMZAM MAHAMAT GAMAR, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. BAMNGAR KABE, nouveau poste ;



DIRECTION DES RÉFORMES FONCIÈRES ET DU CONTENTIEUX

● Directeur : MAHAMAT SALEH AHMAT NOKOUR, nouveau poste ;

● Directeur adjoint : M. MASSOUT IBRAHIM ALFARID, nouveau poste.