Tchad : "Nous avons de plus en plus de cas suspects", Pr. Choua Ouchemi

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Fadoul Sabre, et le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, font le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 ce lundi.



"Nous avons de plus en plus de cas suspects. Ce sont les cas qui arrivent du quartier vers l'hôpital avec des symptômes", explique Pr. Choua Ouchemi. Il précise que "c'est important de se faire prélever, même en étant volontaire".



"Aujourd'hui, si vous sentez le paludisme, c'est très proche de la Covid-19. Il faut faire très attention", ajoute le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaël Bahr Bachar.



Huit personnes sont actuellement en unité de réanimation à l'hôpital de Farcha dont une personne qui nécessite de l'oxygène en continu. À l'hôpital de la Renaissance, 14 malades sont hospitalisés ; une personne est en réanimation.



​Selon le coordonnateur national de riposte sanitaire, "beaucoup de personnes qui ont des formes graves arrivent tard à l'hôpital". Il recommande à tous d'acheminer à temps les personnes qui ont des pathologies associées lorsqu'il y a des symptômes (fièvre persistante, courbatures, toux, difficultés respiratoires, etc).