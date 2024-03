Tchad : "Nous le Peuple" dénonce le meurtre de Yaya Dillo et appelle à une enquête indépendante

Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 16 mars 2024 à la radio Oxygène devant les médias, la coalition "Nous le Peuple" a pris la parole. Par le biais de son porte-parole, Avenir de la TCHIRÉ, la coalition a rappelé le meurtre tragique de Yaya Dillo Djerou Betchi, président du Parti Socialiste Sans Frontière (PSF), survenu le 28 février dernier. L'accès au siège du PSF a été encerclé le 27 février, avec Yaya et ses camarades militants à l'intérieur. Les versions contradictoires fournies par le gouvernement et le parquet de N'Djaména ont semé la confusion, notamment après l'annonce précipitée d'une enquête internationale par le Premier ministre depuis Paris. La coalition dénonce cette manœuvre comme une tentative de dissimulation des preuves matérielles cruciales. Elle appelle également à une enquête internationale indépendante, tout en exprimant ses craintes quant à une possible manipulation de l'enquête par les véritables instigateurs du crime. La coalition condamne fermement ce meurtre mystérieux et critique le silence de la communauté internationale à son sujet.



Quatre jours avant sa mort, Yaya Dillo Djerou Betchi avait soutenu la coalition "Nous le Peuple" lors de la journée ville morte du 26 février 2024, en signe de protestation contre l'augmentation injustifiée du prix des hydrocarbures. Cette augmentation a aggravé la misère dans un contexte de canicule pendant le mois saint du Ramadan, où l'eau et l'électricité sont devenues des denrées rares. La coalition dénonce également l'escroquerie d'État consistant à annoncer la gratuité de ces services, sachant que seule une infime partie de la population en bénéficie. Sur le plan social, la tension reste vive, avec une grève générale observée par la centrale syndicale revendicative. La coalition soutient cette désobéissance civile et appelle les fonctionnaires hésitants à se joindre au mouvement, soulignant les économies réalisées avec la hausse des prix du carburant.



En conclusion, la coalition "Nous le Peuple" appelle la population à rester vigilante et à ne pas se laisser duper par la politique. Elle exhorte le peuple à défendre sa dignité et à ne pas succomber à la résignation, soulignant que celle-ci ne fera qu'aggraver sa misère.