Tchad : ONAPE remet 127 millions de FCFA aux personnes handicapées

Dans le souci de promouvoir l'auto-emploi des jeunes, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a orienté les personnes vivant avec un handicap vers l'entreprenariat. La cérémonie de remise des chèques à ces dernières a eu lieu ce 30 décembre 2021, dans l'auditorium de la Maison Nationale de la Femme (MNF).



Au total, 72 promotrices et promoteurs, déficients visuels, sourds et handicapés physiques, ont reçu une enveloppe totale de 127 900 000 FCFA. Selon Sadick Brahim Dicko, directeur de l'ONAPE, « pour donner l'espoir et sauver la jeunesse tchadienne du chômage, le PCMT a mis l'accent sur le développement de l'entreprenariat de manière concrète, par l'accompagnement et le financement des projets, seul gage de sortir les jeunes et surtout les personnes handicapées de la précarité ».



« En finançant les personnes vivant avec un handicap, nous donnons l'espoir à l'humanité et améliorons leurs conditions de vie quotidienne, ainsi que celle de leurs familles », poursuit-il. Les projets retenus concernent les secteurs : transformation des produits locaux, artisanat, culture maraîchère, embouche des ovins et caprins, couture et salon de coiffure, etc.



Le directeur conclut en demandant aux bénéficiaires de considérer que « c'est une chaîne de solidarité qui est enclenchée. Dès que vos activités commencent à rapporter, vous devez rembourser pour que d'autres personnes vivant avec un handicap puissent en bénéficier également ». Il s’agira alors de faire preuve de responsabilité pour donner la chance et l'espoir à d'autres personnes handicapées, gagnées par le découragement.