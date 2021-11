Tchad : "On s’interroge trop sur les recettes. Mais les dépenses ?”

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a réagi le 8 novembre à l'interpellation d'un député sur les stratégies de l'État en matière de mobilisation des recettes et le fait de ne compter que sur le pétrole.



“Est ce que les problèmes du Tchad sont uniquement des problèmes de ressources ou également des problèmes de dépenses ? L'on s'interroge trop sur les recettes (la douane, les recettes, les impôts, etc), mais les dépenses ? La question c'est aussi la qualité de la dépense”, affirme le ministre des Finances et du Budget.



Selon Tahir Hamid Nguilin, “si nous faisons les bonnes dépenses avec le même argent, nous avons un meilleur résultat”. C'est le système d'information qui est en train d’être mis en place. “C'est notre capacité à bien budgétiser, à bien prioriser et à ne pas revendiquer des dépenses à tort et à travers. Les ressources de l'État sont peu nombreuses, sont modestes et si on veut les amener partout, elles ne peuvent pas suffir”, clarifie le ministre.



À long terme, le pétrole n'est pas l'avenir pour le Tchad, reconnaît le ministre. Il estime qu’il faut développer des industries et assure que l'État a pris des mesures. “S'il y a une entreprise qui veut venir, il n'y a pas de problème. Le Tchad est sur le plan fiscal très compétitif”, dit-il.



Et d’ajouter : “dans l'avenir, beaucoup pensent et je pense aussi qu'il faut plus mettre l'accent sur le secteur minier qui peut être source de richesses et d'emplois pour notre pays”.