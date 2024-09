Tchad - Ouaddaï : Des jeunes s'engagent pour sauver les récoltes

L'Association Avenir de Jeunes pour la Paix et le Développement de la section du Ouaddaï a mené une action symbolique pour défendre la culture locale. Le 22 septembre 2024, les membres de l'association se sont rendus au village Kaoune, dans le canton Mandjobok, pour pulvériser les champs de mil affectés par des insectes nuisibles.



Cette initiative a été réalisée en présence du président national de l'association, Ousmane Abderahim Adam, et du président provincial. Elle vise à protéger les Cultures et pulvériser les champs pour sauver les plantations de mil menacées par les insectes.



Ousmane Abderahim Adam a appelé le ministère de l'Agriculture à fournir des insecticides aux cultivateurs pour renforcer la lutte contre ces nuisibles et garantir la pérennité de la culture.



Lors de cette opération, les membres de l'association ont également remis deux bidons de pulvérisation au propriétaire du champ, soulignant ainsi leur engagement à soutenir les agriculteurs dans la protection de leurs récoltes.



Cette action des jeunes du Ouaddaï illustre leur détermination à défendre la culture locale et à soutenir les agriculteurs face aux défis environnementaux. Leur appel à l'intervention des autorités souligne l'importance d'une collaboration renforcée pour assurer la sécurité alimentaire et la durabilité des pratiques agricoles dans la région.