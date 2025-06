Tchad : Padacké Pahimi Albert élu vice-président de l'IDC-CDI Afrique

Cette élection s'est déroulée en marge de plusieurs réunions institutionnelles. Du 29 au 31 mai 2025, Abidjan a accueilli l'Assemblée Générale mondiale de l'IDC-CDI, présidée par Andreas Pastranas Arango, ancien Président de la République de Colombie. Dans la foulée, l'Assemblée Générale de l'IDC-CDI Afrique s'est tenue, sous la présidence d'Ulisses Correia e Silva, Premier ministre du Cap-Vert et chef du parti MPD.





M. Padacké a exprimé sa gratitude, soulignant que cette élection "honore au-delà de ma modeste personne, les militantes et militants du RNDT-Le Réveil, la classe politique Tchadienne et notre pays le Tchad, dans son ensemble."





L'Internationale Démocrate Centriste (IDC-CDI) est la plus grande internationale de partis politiques au monde, regroupant plus de 110 partis membres (chiffre 2024) sur les cinq continents, unis autour des valeurs de paix, de démocratie, de l'État de droit et de la défense des droits humains.