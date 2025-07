La mission était dirigée par le délégué Moustapha Abdraman Adamy, accompagné des chefs d'unité et de leurs équipes. L'objectif principal était de sensibiliser les populations locales au contenu de cette nouvelle législation et à son application en matière de protection de l'environnement et de développement durable.







Durant cette initiative, des exemplaires de la nouvelle Loi ont été remis aux autorités locales afin de faciliter sa diffusion et sa compréhension.