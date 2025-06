Tchad : Participation à la 3ème Conférence de l'ONU sur l'Océan à Nice

Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Plan et de la Coopération Internationale, Tahir Hamid Nguilin, représente le Président de la République, Chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il est assisté de l’Ambassadeur du Tchad en France, S.E.M. Ahmad Makaïla.





La conférence, co-présidée par le Président français, Emmanuel Macron, et son homologue costaricain, Rodrigo Chaves Robles, se déroule sous le thème « accélérer l’action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l’océan ». Les travaux se poursuivront jusqu'au 13 juin 2025.