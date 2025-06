Tchad : Passation de service à la tête du Laboratoire National des Eaux (LNE)

La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du LNE, situés au quartier N'Djari. L'Inspecteur Général du ministère ainsi que plusieurs autres autorités et membres du personnel étaient présents.





Dans son discours, le Secrétaire Général a souligné l'importance du rôle du LNE dans la gestion et l'analyse des ressources en eau, ainsi que les défis à relever pour garantir la qualité et la durabilité de ces ressources. Il a également remercié Mme Fatimé Ouala Gahoua Kanika pour son engagement et ses contributions significatives au cours de son mandat.





Mme Aché Tahar Sougoudi, dans son intervention, a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur et a partagé sa vision pour l'avenir du laboratoire. Elle a mis l'accent sur la nécessité d'innovations dans les méthodes d'analyse et de renforcement des capacités techniques pour mieux répondre aux enjeux actuels de l'institution.