Tchad : PetroChad répare les forages hydrauliques de Glencore à Mangara

Tombés en panne depuis 2017, les forages installés par Glencore dans les trois villages environnants du site pétrolier de Badila, dans la sous-préfecture de Donia à savoir, Melom, Koutoutou et Békila, tous réparés par la nouvelle compagnie PetroChad Mangara/PERENCO. Cette compagnie remplace l’ancienne, la nommée Glencore.



Ce geste posé par cette organisation qui vient de prendre le relai, il y a à peine un mois, va soulager les souffrances des habitants de ces communautés qui n’effectueront désormais pas une grande distance pour se procurer de l’eau.



La remise officielle de ces pompes réparées aux communautés a eu lieu le lundi 25 juillet 2022, dans les villages précités, en présence des représentants du DG de PERENCO et du sous-préfet de Donia, représentant le gouverneur du Logone Oriental.



Pour Mme Aminé Bidaïna, directrice de l’Environnement, RSE et Communautés à PERENCO, cette action symbolique soit-elle, traduit l’engagement de la nouvelle compagnie à œuvrer en étroite collaboration, avec les communautés pour ainsi répondre à leurs besoins cruciaux.



Transmettant le message de la direction générale de ladite compagnie, le directeur chargé des relations avec le gouvernement de cette société, Adoum Souleymane Weddeye, a rassuré la population et les autorités de l’engagement de PERENCO à œuvrer dans le social pour aider les communautés.



Tout en sollicitant l’accompagnement de tous dans les différentes activités qu’ils auront à mener, Adoum Souleymane Weddeye a exprimé ses reconnaissances aux plus hautes autorités de la province, pour les efforts considérables qu’elles effectuent dans ce sens.



Le représentant du chef de canton de Donia Tikemlaou Justin et les chefs des villages bénéficiaires de ce geste se sont relayés pour témoigner de leurs gratitudes à la compagnie PERENCO, et demandent la réalisation d’autres ouvrages pour amoindrir la souffrance des populations.



Le sous-préfet de Donia Barh Charfadine, représentant le gouverneur du Logone Oriental a remercié ladite société pour cette action posée et demande aux bénéficiaires de prendre soin de ces forages en assurant sa maintenance.