REPORTAGE Tchad : Plumpy’Nut, l'aliment pour enfants malnutris qui séduit les adultes

Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 12 Mars 2023



Le Plumpy'Nut est un aliment thérapeutique destiné aux enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Cependant, on constate depuis quelque temps une prolifération de ce produit et sa vente massive dans les marchés et boutiques de tout le territoire national, malgré l'interdiction de sa vente.

Des vendeuses ambulantes et d'autres commerçants continuent de vendre cet aliment, posant des questions sur l'identité de ceux qui achètent le produit, qui doit interdire sa vente et quelles mesures doivent être prises pour sanctionner les contrevenants. Le Plumpy'Nut semble être devenu un aliment comme les autres, consommé par toutes les catégories d'âge.



Selon Shanir Gnoussouna, spécialiste en nutrition santé, biologiste et enseignant-chercheur dans des institutions universitaires de N'Djamena, le Plumpy'Nut est un produit destiné aux enfants atteints de malnutrition avec complications, donné à la phase de transition ou à la phase 2. Cet aliment permet de stabiliser l'état nutritionnel des patients affectés de malnutrition aiguë sévère avec complications.



Une fois leur état nutritionnel stabilisé, ces enfants sont transférés à l'unité nutritionnelle ambulatoire où ils sont suivis avec des aliments thérapeutiques tels que le Plumpy'Nut, qui permettent de reconstituer le tissu et d'apporter de l'énergie aux enfants malnutris.



Shanir Gnoussouna trouve anormal que certains adultes consomment ce produit pour ses propriétés énergisantes car le Plumpy'Nut est destiné uniquement aux enfants malnutris. Beaucoup de gens n'ont pas de connaissances dans ce domaine et pensent que l'aliment thérapeutique est riche en vitamines et en minéraux, ce qui est faux car il contient des médicaments. Certaines personnes, y compris des professionnels de la santé, en emportent chez eux pour le partager avec leurs enfants. Cependant, ces aliments sont conçus pour les enfants présentant des signes de malnutrition, et Shanir Gnoussouna conseille la population d'éviter de les consommer ou de les donner à des enfants en bonne santé, car cela peut causer des problèmes.



Le Plumpy'Nut ne contient pas d'ingrédients dangereux pour la santé des enfants atteints de malnutrition, mais il est dangereux pour les enfants en bonne santé, car c'est de l'automédication. Les aliments thérapeutiques doivent être emballés pour éviter la contamination par des micro-organismes. Shanir Gnoussouna rappelle que ces aliments nécessitent un environnement ambiant pour éviter leur détérioration, et leur consommation par des enfants malnutris ne pose pas de problèmes, ni de risques de toxicité ou de développement de germes dangereux. Il est important de donner cet aliment uniquement aux enfants qui en ont besoin, en fonction de leur état de santé.



Les aliments thérapeutiques sont riches en macro-nutriments tels que les lipides et les protéines, ainsi qu'en micro-nutriments tels que les vitamines et les minéraux, qui jouent un rôle indispensable dans le bon fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi un enfant malnutri peut bénéficier de ces aliments thérapeutiques. En revanche, si un enfant qui n'est pas malnutri consomme ces aliments, cela peut présenter des risques, comme une automédication. On donne ces aliments thérapeutiques en fonction du poids de l'enfant. Si l'objectif de poids est atteint, même à l'hôpital, on interdit aux parents de donner ces aliments à l'enfant. Cependant, on conseille aux parents de donner d'autres aliments de complément, comme de la bouillie enrichie ou de la purée.



Pour revenir à la question de savoir si ce produit peut être reproduit au Tchad en raison de la composition des ingrédients, le spécialiste en nutrition et santé affirme que les conditions ne sont pas encore réunies. Le Tchad est un pays en développement et il y a parfois des obstacles, comme les problèmes d'électricité et de routes, qui freinent la mise en place d'une industrie de fabrication de cet aliment sur place.





