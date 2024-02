Tchad : Premier congrès ordinaire du parti politique ARTN

Au cours de la réunion, un comité exécutif de 9 membres a été mis en place, avec Barka Ratou comme président. Dès son élection, Barka Ratou a exprimé son désir de voir l'ARTN se démarquer des autres partis politiques en ne succombant pas au populisme et à la démagogie. Il a insisté sur le fait que les dirigeants de l'ARTN ne s'engageront pas seulement auprès de la population pendant les périodes électorales. M. Ratou a également déclaré que l'ARTN est un parti adapté aux besoins spécifiques du pays, reconnaissant l'état actuel de la pauvreté et les luttes quotidiennes auxquelles sont confrontés les citoyens.



Il a affirmé que l'ARTN s'engageait à travailler avec ses concitoyens pour briser les chaînes du sous-développement et de la pauvreté. M. Ratou a également souligné certaines des priorités du parti, notamment la promotion d'une citoyenneté responsable et l'autonomisation et le soutien de la jeunesse.