Tchad - Présentation du livre "De l'administration à la culture : l'itinéraire d'un personnage atypique" de M. Netcho Abbo

Constituant une œuvre littéraire autobiographique, "De l'administration à la culture : l'itinéraire d'un personnage atypique" retrace le parcours inspirant de M. Netcho Abbo, scindé en deux parties distinctes. La première partie s'attarde sur sa carrière professionnelle, mettant en lumière ses décorations, ses honneurs et son dévouement exemplaire dans ses multiples représentations internationales. Quant à la seconde partie, elle met l'accent sur sa résilience face aux épreuves, son combat face aux adversités et les souvenirs douloureux liés aux conflits qui ont marqué son pays.



Au cours de la cérémonie, M. Khayar Oumar Defallah, ancien ministre de la Culture, a pris la parole pour témoigner de l'intégrité, du courage et du professionnalisme de M. Netcho Abbo, avec qui il a collaboré pendant de nombreuses années. S'adressant ensuite à la jeunesse, l'auteur les a exhortés à cultiver le sens de l'intérêt général, la cohésion sociale et la résilience, en faisant preuve de patience, de respect envers les aînés et en développant un goût prononcé pour la culture et la lecture.



Comprenant 135 pages, cet ouvrage est publié aux Éditions Plume d'Afrique et est disponible à la librairie La Source au prix de 10 000 FCFA.