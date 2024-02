Tchad : Prise de service de la nouvelle inspectrice pédagogique de l'enseignement primaire de Bébédjia

Dans son discours, l'inspecteur sortant Ndolengar Nadjindi a rappelé les points forts de cette inspection et a invité sa successeur à être à l'écoute et à collaborer ouvertement avec son entourage et les autres acteurs pour mener à bien les initiatives en cours.



Lors de la cérémonie officielle, l'inspecteur départemental Mbaitolnan Mbaiguebe a souligné les compétences de la nouvelle inspectrice tout en lui demandant d'accorder une attention particulière à la rigueur, à l'objectivité et au courage pour réussir cette mission exaltante.



Dans son discours de remerciement, Madame Ngarnaissem a souligné que l'éducation est une affaire qui concerne tous. Elle souhaite donc impliquer tout le monde dans le but d'amener ce projet à bon port. Elle s'est également engagée à ne pas négliger les efforts fournis par son prédécesseur.



Il convient également de noter que l'inspection pédagogique de Bébédjia existe depuis 1987 et que Madame Ngarnaissem est la seizième inspectrice ainsi que la deuxième femme à diriger cette inspection.



La visite du bureau ainsi que la signature du procès-verbal ont marqué la fin officielle de cette cérémonie prometteuse.